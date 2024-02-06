Yağlı saçlara şifa olan mucize ot ortaya çıktı. Yağlı saçlara ne iyi gelir?

Doğal besinlere ilgi artarken, kuşdili bitkisinin faydaları merak ediliyor.

Kuşdili bitkisi hakkında bilgiler...

YAĞLI SAÇLAR İÇİN NE YAPMALI?

Saçlarınızın yağ dengesini sağlamak için acele etmemelisiniz. Saç derinizin fazla yağ üretmesi, doğal dengesinin bozulmasından kaynaklanır ve bu dengenin düzelmesi biraz zaman ister. Saç derinizin yağ üretimini azaltmak için, öncelikle yediklerinize dikkat etmelisiniz. Mümkünse, yağlı yiyeceklerden kaçınmalısınız. Ayrıca saç derinizin beslenmesi için sağlıklı gıdalar tüketmelisiniz.

Yağlı saçlarınızla baş etmenizde, yardımcı ürünlerden yararlanabilirsiniz. Yağlı saçlar için özel olarak üretilen şampuanlar, saçlarınızı yıkarken fazla yağı temizler. Yağlı saçlar için maske uygulamaları, saç köklerinize gerekli besinleri verir. Bu ürünler, düzenli kullanıldığında parlak ve sağlıklı saçlara sahip olmanıza katkı sağlar.

Yağlı saç bakımında, fön makinesi ve düzleştirici gibi ısıyla şekillendiricileri doğru şekilde kullanmanız gerektiğini unutmayın. Bu şekillendiricileri kullanırken, saç derinize yaklaştırmamalısınız. Çünkü yüksek ısı, saç köklerinizdeki yağ üretimini artırabilir.

Saçınızın ve saç derinizin hava alması, yağlı saç görünümünü önlemek için yararlıdır. Bunun için, uzun süre başınızı kapalı tutmamalı ve saçlarınızı gün içinde açık bırakmalısınız.

KUŞDİLİ BİTKİSİNİN KULLANIMI

Kalp yağlanmasına karşı;1 lt sirkeye 1 avuç biberiye atılır,10 gün bekletilir, sabah ve akşam günde 2 bardak içilir.

Uykusuzluğa neden olabileceği için yatmadan önce içilmemelidir.

Yemeklere lezzet katmak için baharat olarak da kullanılabilir.

Tansiyonu yüksek olanlar dikkatli olmalıdır çünkü tansiyonu daha da yükseltebilir.