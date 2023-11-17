Yağma için adam öldüren 5 kişi kıskıvrak yakalandı

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 2. gününde market yağmalamak isteyenlere engel olmak isteyen Mehmet Özdemir’i öldürdükleri öne sürülen 5 kişi 9 aylık çalışma sonrasında yakalandı.

KAYNAK: DHA
Yağma için adam öldüren 5 kişi kıskıvrak yakalandı

Türkiye’yi sarsan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 50 bin kişi yaşamını yitirmiş 107 bin kişi yaralanmıştı. Depremlerin ardından hayalet şehre dönen Kahramanmaraş’ta bazı yağmacılar ortaya çıkmış ve marketleri yağmalamıştı.

Depremin 2. gününde Kahramanmaraş’ta market yağmalamak isteyenlere engel olmak isteyen Mehmet Özdemir isimli vatandaş 5 kişi tarafından öldürülmüştü. Polis ekiplerinin 9 aylık çalışması sonucunda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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NE OLMUŞTU?

Olay, 7 Şubat’ta Namık Kemal Mahallesi’nde bir marketin önünde meydana geldi. Depremin 2’nci günü saat 19.30 sıralarında bir grup marketi yağmalamak istedi.

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Aralarında Mehmet Özdemir’in de olduğu mahalle esnafı, yağmacılara engel olmak istedi.

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Bu sırada taraflar arasında çıkan arbedede ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet Özdemir hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheliler kaçtı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Asayiş Şube Müdürlüğü, cinayeti aydınlatmak için Cinayet Büro Amirliği’nde özel bir ekip kurdu. Özel ekip ilk olarak mahallede yaşayıp kavga ve yaralama suçlarından emniyette kaydı olanların listesini çıkardı, ardından da olaya tanık olanlarla görüştü.

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9 ay süren çalışma sonunda Mehmet Özdemir’i İbrahim T., babası A.K. ile kardeşleri ve akrabaları S.T., E.T. ve Y.T.’nin öldürdüğü tespit edildi.

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Olayda tüfeği ateşlediği öne sürülen İbrahim T. ile diğer şüpheliler dün akşam saatlerinde adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Sorguların suçlamaları kabul etmeyen 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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