Yağmacılara hak ettikleri gibi müdahale edildi. Bir görüntü daha geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce bina yakıldı. Şimdilik 19 bin 388 kişinin öldüğü, 77 bin 711 kişinin yaralanmasına neden olan depremler insanlık dramlarının yaşanmasına neden oluyor.

YAĞMACI KANSIZLAR ORTAYA ÇIKTI

Depremleri fırsat olarak gören kansızlar yıkık binalardan içeriye girerek ziynet eşyaları başta olmak üzere para edecek her türlü eşyayı çalıyor.

HAK ETTİKLERİ GİBİ MÜDAHALE

Yağmacı kansızlara gerek kolluk kuvvetleri gerekse sivil halkın müdahale ettiği görüntüler ise sosyal medyada yayılmaya devam ediyor. Gelen son görüntüler ise Hatay’dan. Bölgede afetzedelere gönderilen temel ihtiyaç malzemelerini yol kesip yağmalamaya kalkan şahıslar özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslara hak ettikleri gibi muamele gösterildi.