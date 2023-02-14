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Enkazları dozerle ezdiler. Bu delil karartmak değil mi? Yağmayı engellemek için dediler ama buna kimsecikler inanmadı

Yağmacıların önüne geçmek gerekçesiyle deprem bölgesindeki enkazlar dozerle ezilmeye başlandı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu harekete, “Bu delil karartmak değil mi” yorumları geldi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 11:33
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Yağmacıları engellemek için enkazları dozerle ezdiler. Bu delil karartmak değil mi

Enkazları dozerle ezdiler. Bu delil karartmak değil mi? Yağmayı engellemek için dediler ama buna kimsecikler inanmadı
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldi. Depremlerden 10 il büyük oranda etkilendi. 30 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti, 80 binden fazla kişi yaralandı.

Arama kurtarma ve enkaz çalışmaları, depremin 9. gününde devam ediyor. Deprem felaketinin yaşanmasıyla birlikte bölgedeki yağmacı fırsatçılar da kendilerini göstermeye başladı. Sosyal medyada onlarca “yağmacı” olduğu iddia edilen kişiler yayınlandı.Öte yandan inşaat sektöründe yapılan usulsüzlükler yeniden günyüzüne çıktı ve müteahhitler tek tek gözaltına alınmaya ve tutuklanmaya başladı.

ENKAZLAR DOZERLERLE EZİLİYOR

Söz konusu durum karşısında Gaziantep’te enkazlar bir alanda toplanarak buldozerler tarafından ezilmeye başlandı.

TRT Haber’in canlı olarak yayınladığı imha işleminin, yağmaya karşı imha çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu enkaz örneklerinin karıştırılarak imha edilmesi, yıkılan binalardan numune örneğinin alınmasını da imkansız hale getirdi.

Enkazların buldozerler tarafından ezerek tek bir yığın haline getirilmesi ise sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, “Bu delil karartmak değil mi” yorumlarında bulundu.

HATAY’DA DELİL KARARTMANIN BELGESİ ORTAYA ÇIKTI

Avukat Bedia Büyükgebiz, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, Hatay’da yer alan Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü için yıkım kararı çıktığını söylediği bir paylaşımda bulundu.

Büyükgebiz, paylaşımında “Burası bir devlet dairesi, buranın içinde Hatay, İskenderun ve çevresindeki okul, iş yeri ve konutların yapı laboratuvar test sonuçları var. Zemin katlardaki kolon basınç dayanımları yönetmeliğe kanuna uygun mu bunlar var. Buraya dair yıkım kararı alınmış, burada iki kepçe var ve girilmeyen onlarca, yüzlerce enkaz var. Burayı yıkmaya başladılar, yavaş yavaş buraya gelecekler.” İfadelerini kullandı.

“BUNLARIN HEPSİ BİR DELİL KARARTMAYA GİRER”

Paylaşımınlar ardından son durum hakkında bildi veren Av. Bügükgebiz, şunları aktardı:

“Son durum bu, meslektaşım Pınar Dursun haber verdi, Gözde İbiş sağ olsun Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Bey ile irtibat kurdurdu. Onlar şu an bakanlarla konuşuyor. Hatay Barosu Başkanı Cumhuriyet Başsavcılığı’na karar vermesi için baskı yapıyor. Biz buradaki kepçeyi durdurduk çünkü bunların hepsi bir delil karartmaya girer neredeyse ıslak imzalı resmi evraklar havada uçuşuyor.”

YIKIM KARARININ EVRAKI ORTAYA ÇIKTI

Tartışmaların odağındaki evrakların bulunduğu binanın yıkım kararıyla ilgili bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Binanın yıkım kararının yer aldığı ıslak imzalı belge ortaya çıktı.

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