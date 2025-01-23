Yağmur Atacan sayfasını karartıp isyan etti! Sözleri olay yarattı

Grand Kartal Oteli'ndeki yangın, gece yarısı başladı ve ahşap dış cephe nedeniyle hızlıca tüm oteli esir aldı.

79 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 79 olduğunu duyurdu. Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Ünlülerin yangına dair tepkileri de gecikmedi. Yağmur Atacan, sayfasını karartarak sert eleştirilerde bulundu. "Hep 'fakir fukaraya' oluyor diyordunuz ya, işte bu sefer 'zengin'e oldu, ne değişti?" diyerek toplumsal eşitsizliğe dikkat çekti.

'UMURUMDA DEĞİLSİNİZ'

Şu an burada yazacaklarımı kaç kişi okuyacak umurumda değil. Hele okuyup da kaç kişi anlayacak; ANLAMAYANLAR, siz hiç umurumda değilsiniz! Hep, ne oluyorsa fakir fukaraya oluyor diyordunuz ya, al bu sefer “zengin”e oldu ne fark etti? Toplum olarak sindirildik, kandırıldık , Aldatıldık. Öldüler ama güzel öldüler diyen bir anlayışı kabul ettik hayatımıza devam ettik. Zaman zaman yaşattıklarını-yaşasınlar diyenler oluyor. Yasattiklarini, yasamadan olmesinler, diyenler oluyor. Son 15 yılda yaşanan felaketleri arka arkaya koyduğumuz zaman eğer bunu yaşatan birileri varsa, bunun yaşanmasının mümkün olmadığını biliyoruz. Bunlara dayanacak bir sinir sistemi, bir insan, bir kalp olamaz; canlı olamaz.

Ama biz toplum olarak sırayla yaşadık, bayrakları değil sadece, artık hayata olan yaşam sevincimizi yarıya indirdik.

Adalete olan güvenimiz sarsıldı, Bizi yönetenlere olan saygimiz yok oldu, bir tek Allah’a olan bir inanç vardı toplumda, sayesinde birilerinin oda sorgulanır oldu. Kimse çıkıp takdiri ilahi falan demesin, çocukların canlı yanmasını açıklayamaz bana.

Aşağıda ATATÜRK'ün gençliğe hitabesinin ikinci yarısında yer alıyor. 100 yıl once yazmış. Nostradamus degil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk.. Uydurulmuş tarih dizisi değil, bizatihi kendisi kaleme almis. Nutuk! Okunurken, yine kendisi tarafından sonuna eklenmiştir. Dikkat çekilmiştir! Kitabın ön sözü degil!!! Kitabın son sözüdür.

“Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!”

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Atacan'a 'her kelimesi o kadar doğru ki', 'koca bir alkış', 'yalnız değilmişiz', 'ağzına sağlık' gibi yorumlar yapıldı.