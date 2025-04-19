Yağmur Bircan Çetin'den şoke eden itiraflar

Oyuncu Yağmur Bircan Çetin şoke eden açıklamalarda bulundu. Çetin: “Tanınmış yönetmenden uygunsuz teklifler aldım!” Birçok dizi ve film projesiyle adını duyuran genç oyuncu, kariyerinin başında ünlü bir yönetmenin ahlaksız bir teklifine maruz kaldığını duyurdu.

Yağmur Bircan Çetin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla gündeme geldi. Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Çetin, sektöre adım attığı ilk dönemde karşılaşılan tatsız bir deneyimiyle paylaştı.

"EN BÜYÜK TERBİYESİZLİKLERDEN BİRİSİ"

Çetin, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: "Bugün sizlere tanınmış bir yönetmenden nasıl ahlaksız bir teklif aldığımı anlatacağım. O zamana kadar denk geldiğim açık açık yapılmış en büyük terbiyesizliklerden birisi ne yazık ki. Henüz sektöre yeni başlamıştım. Bir arkadaşım, bu yönetmenin setinde çalışıyordu ve beni ona yönlendirdi. 'Yağmur, işte böyle böyle, hocanın numarası bu, yazabilirsin' dedi. Ben de adama yazdım ve kendimi tanıttım"

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SEN ONLARLA BİRLİKTE OLACAKSIN"

O dönemde önemli bir projede yer alan yönetmen, Çetin'e ofisinde görüşmeyi teklif etti. Çetin, şunları aktardı: "Bana Benim ofisim şurada, geldiğinde görüşelim' dedi. Gittim, fakat ofisteki sinyal bozucu yüzünden şüphelendim. Ardından yönetmen bana, 'Viski ister misin?' diye sordu. 'Ben bir şey almayayım' dedim. Sonra bana, 'Neden oyuncu olmak istiyorsun? Sen çok akıllı bir kızsın' gibi konuşmalar yaptı. Ardından sözlerine devam etti, 'Hollywood sistemi gibi işler. Biz belli isimleri seçiyoruz, ünlü yapıyoruz. Bizim seçtiğimiz insanlar ünlü oluyor. Sen onlarla birlikte olacaksın. Merak etme, evli barklı insanlar, adın çıkmaz, sonra istediğin zaman evlenirsin."

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“KANITIM YOK, PİŞMANIM”

Bu sözlerde şoke olan Çetin, tepkisini şu şekilde dile getirdi: "Bu bana gelmez' dedim, fakat o adam hala palavralarına devam etti. O kadar sinirlendim ki oradan nasıl çıktığımı bile hatırlamıyorum. Birçok şeye pişmanım. O listede kimlerin adı vardı? Onu almadığım için aslında çok pişmanım. Elimde hiçbir kanıt yok, ama adamı her yerden engelledim."

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"BU KİŞİ EVLİ VE ÇOCUĞU VAR"

Çetin, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Böyle bir şey asla yok. Sektör profesyonel bir şekilde işler. İnsanlar, yetenekleriyle kabul edilir. Bu adam evli ve kız çocuğu var. Gerçekten yorumsuz bir rezalet"