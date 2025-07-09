Yağmur Drone’ları durdurabilir mi? İşin uzmanları anlatıyor

Gökyüzünü fetheden drone teknolojisi, tarımdan arama-kurtarmaya, film çekiminden lojistiğe kadar birçok alanda vazgeçilmez bir araç haline geldi. Ancak yağmurlu havalarda drone uçurmak, hem cihazın güvenliği hem de uçuş performansı açısından ciddi riskler barındırdı.

Bilimsel araştırmalar ve dünyaca ünlü uzmanların görüşleri, yağmurun drone’lar üzerindeki etkilerini ve bu koşullarda güvenli uçuş için alınması gereken önlemleri ortaya koydu.

Yağmurlu havalarda drone uçurmanın en büyük risklerinden biri, cihazın elektronik bileşenlerinin suya karşı hassasiyeti. Çoğu drone, su geçirmezlik sertifikasına sahip değil ve yağmur damlalarının motorlara, sensörlere veya bataryalara zarar verme olasılığı oldukça yüksek.

İngiltere’de Cranfield Üniversitesi’nde havacılık teknolojileri üzerine çalışan Prof. Dr. Iain Gray, “Yağmur, drone’un aerodinamik dengesini bozabilir ve sensörlerin yanlış veri üretmesine yol açabilir. Bu da kontrol kaybına ve hatta cihazın düşmesine neden olabilir” dedi.

Gray, özellikle barometrik sensörlerin nemden etkilenerek hatalı irtifa ölçümleri yapabileceğini vurguluyor.Bilimsel araştırmalar da bu görüşü destekledi.

Journal of Unmanned Aerial Systems’te yayımlanan bir çalışma, yağmur damlalarının drone’un ağırlığını artırarak uçuş stabilitesini olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Araştırma, hafif yağmurda bile drone’ların enerji tüketiminin %15-20 oranında arttığını, bu durumun batarya ömrünü ciddi şekilde kısalttığını gösterdi. Ayrıca, yağmurun getirdiği rüzgarlı koşullar, drone’un kontrolünü daha da zorlaştırarak kaza riskini artırdı.

GÜVENLİK İÇİN UZMAN ÖNERİLERİ

Peki, yağmurda drone uçurmak tamamen imkânsız mı? Uzmanlar, bu koşullarda uçuşun mümkün olduğunu, ancak katı güvenlik önlemleri alınması gerektiğini belirtti.

ABD’de MIT Havacılık ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden Doç. Dr. Ella Atkins, “Eğer yağmurda uçuş kaçınılmazsa, su geçirmez kaplamalara sahip drone’lar tercih edilmeli. Ancak bu modeller bile şiddetli yağışlarda risk altındadır” dedi. Atkins, uçuş öncesi hava durumunun detaylı bir şekilde kontrol edilmesini ve düşük görüş mesafesi veya rüzgârlı koşullardan kaçınılmasını önerdi.

Türkiye’de drone kullanımıyla ilgili düzenlemeler de yağmurlu havalarda uçuşa temkinli yaklaşıyor.

UZMANLAR, YAĞMURDA DRONE UÇURMAYI DÜŞÜNENLERE ŞU ÖNERİLERDE BULUNDU:

Hava Durumunu Takip Edin: Uçuş öncesi meteorolojik verileri kontrol ederek yağış ve rüzgâr riskini değerlendirin.

Su Geçirmez Ekipman Kullanın: Su geçirmez kaplamalar veya kılıflar, drone’unuzu nemden koruyabilir.

Uçuş Süresini Kısaltın: Yağmur, batarya performansını düşürür. Kısa süreli uçuşlarla riski azaltın.

Sensör ve Motor Kontrolü: Uçuş öncesi ve sonrası sensörlerin ve motorların kuru olduğundan emin olun.

Yasal Kurallara Uyun: Türkiye’de havaalanlarına 9 km’den yakın alanlarda veya kalabalık bölgelerde uçuş yapmak için SHGM’den izin alınması gerekiyor.