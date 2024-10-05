Yağmur istinat duvarını yıktı bir araç son anda kurtuldu

Kaynak: DHA
Yağmur istinat duvarını yıktı bir araç son anda kurtuldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sağanak sonrası yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü çöktü, o anlar kameraya yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sağanak sonrası yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü çöktü, o anlar kameraya yansıdı.

Ereğli-Alaplı kara yolu Plajlar mevkisinde gece saatlerinde sağanak sonrası yol kenarında, yeni yapılan istinat duvarının bir bölümü çöktü. O anlar, kameraya yansıdı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Çökme nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapanırken, tedbir olarak karşı şeride de beton bariyer koyuldu. Alaplı-Ereğli istikametine geçişler kontrollü yapılırken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

Son Haberler
Beşiktaş'ın İsrailli rakibiyle oynayacağı maçın yeri yine değişti
Beşiktaş'ın İsrailli rakibiyle oynayacağı maçın yeri yine değişti
Bartın'a anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
Bartın'a anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
Bakan Tekin Kayseri’de
Bakan Tekin Kayseri’de
Şanlıurfa'da büyük aşiret düğünü! Paralar havada uçuştu... Nikâh şahidi Fatma Şahin oldu
Şanlıurfa'da büyük aşiret düğünü! Paralar havada uçuştu... Nikâh şahidi Fatma Şahin oldu
Salah’a PSG kancası. 3 yıllık sözleşme teklif edecekler
Salah’a PSG kancası. 3 yıllık sözleşme teklif edecekler