Yağmur sonrası oluşan su birikintisinde sörf yaptı

Antalya’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Araçlar yolda kalırken, bir vatandaşın oluşan su birikintisinde sörf yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Yağmur sonrası oluşan su birikintisinde sörf yaptı

Turizm kenti Antalya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından akşam saatlerinde şiddetli yağmura teslim oldu. Yaklaşık 1 saat devam eden yağmurda vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Yağmura kent merkezinde hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığınırken, kimi vatandaşlar ise AVM’lerin girişlerinde yağmurun dinmesini bekledi. Bazı binaları su basarken, bazı yerlerde ise toprak kaymaları meydana geldi. Kentte trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Şiddetli yağmur sonrası parkta oluşan su birikintisinde bir vatandaş sörf yaptı. O anlar bir başka vatandaş tarafından görüntülendi. (İHA)

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