Yağmur toprakla buluşmayınca: Bunun neresi kader neresi doğal afet...

Dün gece İstanbul’da yaşanan sağanak yağışın ardından oluşan sel ve su baskınları nedeniyle 2 yurttaş hayatını kaybetti. İklim krizinin yanı sıra; dere yatakları çevresinde yapılaşma, kentlerde beton ve asfalt yüzey miktarının artması, çarpık kentleşme, altyapısızlık, plansızlık gibi nedenler şiddetli yağışların sel felaketine dönüşmesinde bileşik rol oynuyor. Kısacası yağmur toprakla buluşmayınca sel can alıyor.

Yağmur toprakla buluşmayınca: Bunun neresi kader neresi doğal afet...

Meteorolojinin uyarısı fayda etmedi, şiddetli sağanak yağış İstanbul’un kuzeyinde sel ve taşkınlara sebep oldu

Küçükçekmece ve Başakşehir’de 2 yurttaş sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle hayatını kaybetti.

Yağış, altyapı yetersizliği ve yanlış yapılaşma ile birleşince günlük yaşam da olumsuz etkiledi.

Arnavutköy ve Başakşehir'de caddeler ve sokaklar göle döndü. Başakşehir’de metro istasyonu suların esiri oldu. Trafikteki vatandaşlar ise yollarda mahsur kaldı. Başakşehir'deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Millet Kıraathanesi’ni de su bastı.

KURAKLIK DÖNEMİNİN ARDINDAN GELEN YAĞIŞ, SEL RİSKİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR

Kömür, petrol ve gaz kullanımı başta olmak üzere çeşitli insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim krizi, yağış rejimleri üzerinde önemli bir etkiye sahip. İklim krizi nedeniyle bazı bölgelerde kuraklık artarken, bazı bölgelere düşen yağış miktarında artış gözlemleniyor.

Daha uzun periyotlarda düşmesi beklenen yağışın uzun bir kuraklık döneminin ardından kısa sürelerde düşmesi ise sel ve taşkın riskini ortaya çıkarıyor.

YAĞMUR TOPRAKLA BULUŞMAYINCA

Bu etkenler ise kentlerde su geçirgenliği olmayan beton ve asfalt yüzeylerin artması, afete dirençli olmayan kent politikaları izlenmesi ve kentlerdeki altyapının yetersiz kalması gibi durumlarda sel ve taşkınlara neden olarak insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor.

Çarpık kentleşme o kadar büyüdü ki, son 10 yılda İstanbul’da su geçirmeyen mekansal yüzeylerin büyüklüğü iki katına çıktı. Gök gürültülü ve sağanak yağışlarla gelen su, beton ve asfalt nedeniyle toprakla buluşamıyor.

Yeterli altyapı, yağmur suyu yönetimi ya da drenaj olmayınca caddeler dereye, çukur yerler göle dönüyor

ÇÖZÜM NE?

Kentlerdeki sel riskinin azaltılması için devlet ve belediyelerin alabileceği önlemler arasında iklim krizinin etkilerine uyum çalışmalarının hızlandırılması başta geliyor.

Şehirlerde beton ve asfalt gibi yüzeyler yerine su geçirgenliği bulunan alternatiflerin tercih edilmesi, kentlerde yeşil alanların artırılması, yeşil altyapı teknolojilerinin kullanılması ve yağmur suyunun depolanması gibi tedbirler sel riskinin azaltılmasında yardımcı olurken, kuraklıkla mücadelede de fayda sağlıyor.

İlgili Haberler
AKP'li Başakşehir Belediyesi şokta. Sular beton ve asfalt yüzünden metroya aktı
Sular İBB bölgesinde olsaydı İmamoğlu yanmıştı. Her tarafı beton ve asfalt olan Başakşehir'de yağan yağmurun uyarısı
İstanbul’da bir facia yaşanıyor: Başakşehir Millet Kıraathanesi sele teslim oldu, vatandaşlar mahsur kaldı
Arnavutköy semt pazarı sular altında kaldı. İstanbul'un kuzeyini sağanak yağış vurdu
Başakşehir sular altında: 2 kişi hayatını kaybetti
Sel sularının bastığı Başakşehir’de AKP’li başkana tepki yağıyor. "Sınıfta kaldın"
İstanbul'u sel verdu. Vali Davut Gül'den uyarı geldi
İstanbul'u sel verdu. Vali Davut Gül'den uyarı geldi
İstanbul'u sel vurdu. Araçlar sel sularına kapılıp sürüklendi
Başakşehir'de vatandaşlar sel sebebiyle kütüphaneye sıkıştı. İstanbul felaketi yaşıyor
İstanbul'u kuvvetli sağanak vurdu. Metro istasyonunu su bastı
Meteoroloji ‘çok şiddetli geliyor’ diyerek uyardı. İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
İkitelli sanayi bölgesinde birçok araç suya gömüldü Yaşam
İkitelli sanayi bölgesinde birçok araç suya gömüldü
THY uçağına yıldırım isabet etti Yaşam
THY uçağına yıldırım isabet etti
İstanbul’da meydana gelen sel ile ilgili soruşturma başlatıldı Güncel
İstanbul’da meydana gelen sel ile ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Koca: İstanbul'daki selden 12 kişi etkilendi Güncel
Bakan Koca: İstanbul'daki selden 12 kişi etkilendi
Flaş... Flaş... Erdoğan, Madımak failinin cezasını kaldırdı Güncel
Flaş... Flaş... Erdoğan, Madımak failinin cezasını kaldırdı
AKP'li Başakşehir Belediyesi şokta. Sular beton ve asfalt yüzünden metroya aktı Yaşam
AKP'li Başakşehir Belediyesi şokta. Sular beton ve asfalt yüzünden metroya aktı