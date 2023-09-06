Yağmur toprakla buluşmayınca: Bunun neresi kader neresi doğal afet...

Meteorolojinin uyarısı fayda etmedi, şiddetli sağanak yağış İstanbul’un kuzeyinde sel ve taşkınlara sebep oldu

Küçükçekmece ve Başakşehir’de 2 yurttaş sağanak yağışın ardından oluşan sel nedeniyle hayatını kaybetti.

Yağış, altyapı yetersizliği ve yanlış yapılaşma ile birleşince günlük yaşam da olumsuz etkiledi.

Arnavutköy ve Başakşehir'de caddeler ve sokaklar göle döndü. Başakşehir’de metro istasyonu suların esiri oldu. Trafikteki vatandaşlar ise yollarda mahsur kaldı. Başakşehir'deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Millet Kıraathanesi’ni de su bastı.

KURAKLIK DÖNEMİNİN ARDINDAN GELEN YAĞIŞ, SEL RİSKİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR

Kömür, petrol ve gaz kullanımı başta olmak üzere çeşitli insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim krizi, yağış rejimleri üzerinde önemli bir etkiye sahip. İklim krizi nedeniyle bazı bölgelerde kuraklık artarken, bazı bölgelere düşen yağış miktarında artış gözlemleniyor.

Daha uzun periyotlarda düşmesi beklenen yağışın uzun bir kuraklık döneminin ardından kısa sürelerde düşmesi ise sel ve taşkın riskini ortaya çıkarıyor.

YAĞMUR TOPRAKLA BULUŞMAYINCA

Bu etkenler ise kentlerde su geçirgenliği olmayan beton ve asfalt yüzeylerin artması, afete dirençli olmayan kent politikaları izlenmesi ve kentlerdeki altyapının yetersiz kalması gibi durumlarda sel ve taşkınlara neden olarak insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor.

Çarpık kentleşme o kadar büyüdü ki, son 10 yılda İstanbul’da su geçirmeyen mekansal yüzeylerin büyüklüğü iki katına çıktı. Gök gürültülü ve sağanak yağışlarla gelen su, beton ve asfalt nedeniyle toprakla buluşamıyor.

Yeterli altyapı, yağmur suyu yönetimi ya da drenaj olmayınca caddeler dereye, çukur yerler göle dönüyor

ÇÖZÜM NE?

Kentlerdeki sel riskinin azaltılması için devlet ve belediyelerin alabileceği önlemler arasında iklim krizinin etkilerine uyum çalışmalarının hızlandırılması başta geliyor.

Şehirlerde beton ve asfalt gibi yüzeyler yerine su geçirgenliği bulunan alternatiflerin tercih edilmesi, kentlerde yeşil alanların artırılması, yeşil altyapı teknolojilerinin kullanılması ve yağmur suyunun depolanması gibi tedbirler sel riskinin azaltılmasında yardımcı olurken, kuraklıkla mücadelede de fayda sağlıyor.