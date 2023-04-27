Yağmur yağıyor İstanbul barajları doluyor

Editör: Erhan Songür

İstanbul'da yaz aylarında susuzluk oranının zirve yapmasından endişe eden İstanbulluların imdadına Nisan yağmurları yetişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre perşembe gecesine kadar İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirten İstanbul Valisi Ali tedbirli olma uyarısı yapmıştı.

Aralıksız devam eden yağışlar barajları doldurmaya devam ediyor. İstanbul barajlarında 48 gün önce 41.30 olan doluluk oranı bugün itibarıyla 47.05'e yükseldi.

Nisan ayının son günlerinde yağış alan İstanbul'da Mayıs ayına gelmeden yağışların doluluk oranını yüzde 50'ye yükselteceği tahmin ediliyor.

Yağışlardan yakınmayan İstanbullular "Yağsın hem de çok şiddetli yağsın. Islanmaya razıyız. Yağmur barajların dolması ve susuzluk yaşamayacağız anlamına geliyor" yorumunu yaptı.

İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 22.02

Büyükçekmece Barajı yüzde 33.13

Darlık Barajı yüzde 61.05

Istrancalar Barajı yüzde 34.13

Kazandere Barajı yüzde 17.95

Elmalı Barajı yüzde 45.42

Ömerli Barajı yüzde 75.03

Pabuçdere Barajı yüzde 12.41

Sazlıdere Barajı yüzde 33.01

Terkos Barajı yüzde 39.12