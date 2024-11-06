Yağmur yağması için ekmek pişirip dağıttılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yağmur yağması için ekmek pişirip dağıttılar

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir mahallede kadınlar kuraklık tehlikesinin sona ermesi, yağışların gelmesi ve bereketli bir tarım sezonunun geçirilmesi temennisiyle hayırda hep birlikte yağmur duası yapıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nin kadınları, aylardır düşmeyen yağmurların yağması için bir araya gelip dua ve hayır yaptı.

Son yılların en kurak dönemini yaşayan ve aylardır yağış bekleyen Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal mahallelerinde hayırlar ve yağmur duaları yapılıyor. Bu kapsamda ilçeye bağlı Hasköy Mahallesi'nin efe yürekli anneleri bir araya gelerek gözleme ve katmer hayrında bulundu. Kuraklık tehlikesinin sona ermesi, yağışların gelmesi ve bereketli bir tarım sezonunun geçirilmesi temennisiyle düzenlenen hayırda hep birlikte yağmur duası yapıldı. Birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren kadınlar, toplumsal dayanışmanın önemli örneklerinden birisini sergiledi.

Yağmur yağması için ekmek pişirip dağıttılar

Tarımsal faaliyetlerin bölge için taşıdığı hayati değere dikkat çeken kadınlar, "Aylardır yağmurun düşmesini bekliyoruz. Hem yağmur duası yapmak hem de birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirmek için bir araya geldik. Yağışların gelmesi ve tarlalarımızın bereketlenmesi için hep birlikte gönülden dualar ettik. Tarımın sürdürülebilir olması adına bu toplu duaların önemine inanıyoruz" dediler.

Yağmur yağması için ekmek pişirip dağıttılar

Yağmur yağması için ekmek pişirip dağıttılar

Yağmur yağması için ekmek pişirip dağıttılar

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