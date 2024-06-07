Yağmurdan korunmak için altına girdiği tabela ölümü oldu

Aktarılan bilgilere göre Ankara'da saat 21.30 sıralarında gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sincan'da yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki dev bir tabelanın altına sığındı.

Fırtına ile birleşen yağışın etkisi ile yerinden kopan tabela altındaki 2 kişinin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri henüz 20 yaşındaki Ayşe Yavuz'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Aynı yerde yaralanan diğer vatandaş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.