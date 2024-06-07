Yağmurdan korunmak için altına girdiği tabela ölümü oldu

Kaynak: İHA
Yağmurdan korunmak için altına girdiği tabela ölümü oldu

Ankara’da akşam üstü bastıran kuvvetli sağanak yağıştan korunmak için saklandığı tabelanın altında kalan kadın can verdi, diğer kişi ise yaralandı.

Aktarılan bilgilere göre Ankara'da saat 21.30 sıralarında gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sincan'da yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki dev bir tabelanın altına sığındı.

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Fırtına ile birleşen yağışın etkisi ile yerinden kopan tabela altındaki 2 kişinin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri henüz 20 yaşındaki Ayşe Yavuz'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Aynı yerde yaralanan diğer vatandaş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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