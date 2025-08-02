Yağmurlu yolda çifte kaza! Kamyon ve kamyonet yoldan çıktı!

Kaza, saat 13.30 sıralarında Karayolu Mahallesi'nde meydana geldi. TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyir halindeki hafriyat kamyonu virajı döndüğü sırada yağmur nedeniyle ıslanan zeminde kayarak yoldan çıktı.

Aynı yönde seyir halinde olan kamyonet ise 50 metre ileride yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydı. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Şans eseri her iki kazada da yaralanan olmazken bölgede yoğun trafik oluştu.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik tekrar normale döndü.