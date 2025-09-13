Yağmuru altında elektronik müzik festivali fırtınası!

Goldenvoice tarafından düzenlenen etkinlik, Justice ve Gesaffelstein gibi isimlerin sahneleriyle, ABD'deki elektronik müzik ekosistemine yeni bir soluk getirdi.

Festivalin üçüncü yılında, hava koşullarına meydan okuyan organizasyon, katılımcıların kat kat giyinerek alanı doldurmasını sağladı.

Gerçekleşen etkinlikte, yağmurun hafif çiselemesi bile coşkuyu söndüremedi. Aksine, endüstriyel mekanın ıslak zemininde dans eden kalabalık, etkinliğin ruhunu yansıttı.

Beklenen 45 bin ziyaretçi sayısına ulaşan festival, önceki yıllara göre %30 artışla rekor kırdı ve ilk kez tamamen biletlerini tüketti.

Elektronik ve indie müzik tutkunlarını hedefleyen Portola, lineup'unda çeşitliliği ön plana çıkardı.

Ana sahnede Fransız duo Justice, 11 tonluk ışık sistemleriyle "We Are Your Friends" ve "Mannequin Love" gibi klasikleri mashup yaparak izleyicileri büyüledi.

Alman prodüktör Gesaffelstein ise karanlık techno setiyle, endüstriyel ambiyansı zirveye taşıdı. Diğer öne çıkan isimler arasında Jamie XX, RÜFÜS DU SOL, Honey Dijon ve Peaches yer aldı. Bu isimler, indie elektronik fusion'un en yenilikçi örneklerini sergiledi.

Natasha Bedingfield ve Rebecca Black gibi pop ikonu sürprizleri, millennial nesli sahaya çekti.

Uzmanlar, Portola'nın müzik sahnelerine etkisini vurguladı. Billboard dergisinden müzik editörü Katie Bain, festivali "elektronik müziğin indie varyantlarını kutlayan bir platform" olarak nitelendirerek, "Portola, Coachella gibi dev etkinliklerin aksine, vibe odaklı bir yaklaşım benimsedi. burada müzik, gösterişin önüne geçiyor" dedi. Bain'e göre, etkinliğin 45 bin günlük katılımcı çekmesi, ABD'de EDM dışı elektronik festivallerin yükselişini işaret etti.

MusicTech dergisi yazarı Sarah Grant ise, "San Francisco, Portola ile eksik olan elektronik müzik festivalini buldu" yorumunu yaptı. Grant, lineup'un Avrupa'daki Primavera Sound gibi etkinliklere rakip olabileceğini belirterek, "Justice ve Gesaffelstein gibi headliner'lar, indie sahnede yenilikçi bir köprü kuruyor; bu, genç DJ'lerin yerel topluluklara entegrasyonunu hızlandırıyor" diye ekledi.

Araştırmalara göre, benzer festivaller müzik endüstrisinde %25'lik bir yenilikçi sanatçı keşif artışı sağladı. Portola da bu trendi takip etti.

EDM Identity'den Ashley Perez, etkinliğin "müziğin kalbi" olduğunu vurgulayarak, "Lojistik zorluklara rağmen, Flume ve Chemical Brothers gibi isimlerin setleri, elektronik müziğin geleceğini şekillendiriyor" ifadelerini kullandı. Perez'in analizine göre, Portola'nın 21 yaş üstü politikası, olgun bir kitleyi çekerek, indie sahnede kaliteli etkileşimleri artırdı.

Öte yandan, festival gürültü şikayetleriyle de gündeme geldi. Alameda sakinlerinden 224 bildirim alınırken, organizatörler ses yalıtımını %40 iyileştirdiğini açıkladı.

Danny Bell, Goldenvoice kurucu ortağı, "Yağmura rağmen, Pier 80'in endüstriyel cazibesi etkinliği ikonik kıldı" diyerek, gelecek yıl LCD Soundsystem ve Christina Aguilera gibi isimlerle devam edeceğini duyurdu.

Portola Müzik Festivali, San Francisco'nun kültürel haritasını zenginleştirerek, elektronik ve indie sahnelerin kesişiminde yeni bir çağ başlattı.

Yağmur damlaları altında yankılanan baslar, müzikseverlere unutulmaz bir sonbahar hediyesi oldu.