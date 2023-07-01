Yağsız fritözde yemek pişirmek ne kadar sağlıklı? Uzmanı açıkladı

Diyetisyen Samet Polat, son zamanlarda oldukça popüler bir yöntem olan “yağsız/az yağda sıcak hava ile pişirmenin” olumlu ve olumsuz yönlerini tek tek anlatması dikkat çekti.

Yağsız fritözde yemek pişirmek ne kadar sağlıklı? Uzmanı açıkladı

Editör: Naim Arıoğlu

Diyetisyen Samet Polat, son zamanlarda oldukça popüler bir yöntem olan yağsız/az yağda sıcak hava ile pişirmeyle ilgili detaylar hakkında bilgi verdi.

Diyetisyen Samet Polat, biyolojik tehlikelerin azaltılması ve yiyeceklerin sindirilebilirliğini artırmak için yediğimiz yiyeceklerin birçoğunu pişirmek zorunda olduğumuzu ifade ederken şu sözleri kullandı:

“Pişirme yöntemlerini üç başlık altında toplamamız mümkün. Bunlar: suda pişirme yöntemleri (haşlama, kendi suyu ile pişirme, buharda pişirme), kuru ısıda pişirme yöntemleri (ızgarada pişirme, fırında pişirme, yağda kızartma ve sote) ve mikrodalga yöntemi, kızılötesi ışınla pişirme, vakumlayarak pişirme, yağsız/az yağda sıcak hava ile pişirme yöntemi olarak sıralanabilir.”

“AİR-FRYER İLE PİŞİRMENİN NORMAL KIZARTMAYA KIYASLA DAHA SAĞLIKLI BİR YÖNTEM”

Air-fryer’lar bu yöntemle çalışan ve sıcak havayı yiyeceklerin etrafında hızla dolaştırarak gıdaları pişirmeyi sağlayan araçlar olduğunu söyleyen Polat şunları dile getirdi:

“Pişirme esnasında çok az yağa ihtiyaç duyarlar. Derin yağda kızartılmış yiyeceklere oranla çok daha az yağ gerektirdiği için ve benzer lezzet oluşturduğu için air-fryer ile pişirmenin normal kızartmaya kıyasla daha sağlıklı bir yöntem olduğu söylenebilir. Buna rağmen pişirme esnasında az yağ da kullanılsa 170-180 C ‘yi geçen sıcaklıklar, trans yağ oluşumuna sebep olabilir ki bu da oldukça zararlı bir bileşenin oluştuğu anlamına gelmektedir.” şeklinde konuştu.

“GÜNCEL ARAŞTIRMA VE GELİŞMELERİN TAKİP EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ HATIRLATMAK İSTERİZ”

Diyetisyen Samet Polat, özellikle nişastalı besinler için 120 C ‘yi geçen sıcaklıklarda ‘’akrilamid’’ adı verilen ve kansere sebep olduğu kanıtlanmış bileşenlerin pişirme sırasında ortaya çıktığı hatırlattı.
Diyetisyen Polat, “Akrilamid miktarının da 120 C ’ yi geçen her sıcaklık yükselmesinde katlanarak artmakta olduğu bilinmektedir. Ayrıca, karbonhidrat ve protein içerikli yiyecekler pişerken “maillard” (esmerleşme) reaksiyonu gerçekleştiği, bu esmerleşme ne kadar yüksek ısıda gerçekleşirse kanserojen maddelerin de o kadar fazla açığa çıktığı da bir gerçektir. Tüm bu maddelerin de insan sağlığı için zararları dikkate alınırsa, air-fryer satın alırken/kullanırken risklerini de çok iyi araştırmakta fayda olduğunu, güncel araştırma ve gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.” ifadelerini kullandı.

AİRFRYER NEDİR?

Airfryer, yiyecekleri yağsız ya da çok az yağ kullanarak pişirmenizi sağlayan, sıcak hava fritözü olarak da anılan özel bir mutfak aleti olarak tanımlanıyor.

AİRFRYER İLE HANGİ YEMEKLER PİŞİRİLİR?

-Patates kızartması

-Çıtır çıtır börekler

-Airfryer'da puf puf kabaracak poğaçalar, hamur işleri de hazırlayabilirsiniz

-Yumurta haşlama özelliği bulunan bir hava fritözünüz varsa kahvaltılarınızda da ondan destek alabilirsiniz.

-Nefis tavuk yemekleri hazırlayabilirsiniz

-Dışarıdan hazır olarak aldıklarınız kadar çıtır çıtır soğan halkaları hazırlayabilirsiniz

-Farklı et yemeklerini de airfryer sayesinde kolayca yapabilirsiniz.

-Kestaneleri kolayca pişirebilirsiniz.

-Yoğurma uğraşı olmayan ekmekler pişirebilirsiniz.

-Farklı ve nefis kekler yapabilirsiniz.

-Puf puf kabaracak muffin'ler hazırlayabilirsiniz.

-Tam kıvamında pişecek köfteler yapabilirsiniz.

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