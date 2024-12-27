Yahşihan ilçesi ve Çullu Mahallesi'nde firari avı

Kaynak: İHA
Yahşihan ilçesi ve Çullu Mahallesi'nde firari avı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Yahşihan ilçesinde ve merkez ilçe Çullu Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. Yahşihan ilçesinde düzenlenen operasyonda, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan Ö.Y. (30), "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E. (36) yakalandı.

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Çullu Mahallesi'nde ise "hükümlünün kaçması" suçundan aranan ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş. (32) gözaltına alındı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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