Firari FETÖ hükümlüsü eski polis fabrikada yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Firari FETÖ hükümlüsü eski polis fabrikada yakalandı

Bursa'da firari FETÖ/PDY hükümlüsü ihraç polis Recep Ç. çalıştığı mobilya fabrikasında yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü ihraç polis Recep Ç. (49), çalıştığı mobilya fabrikasında yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Tekirdağ'ın Saray ilçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken, 2017 yılında FETÖ/PYD üyesi olmak suçundan görevden ihraç edilen ve yargılama sonucu 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Recep Ç.'yi, İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışırken yakaladı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Firari FETÖ hükümlüsü eski polis fabrikada yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü eski polis fabrikada yakalandı

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