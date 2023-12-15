Yahudi kökenli senatörden Biden'a mektup: Biz de bu katliamın suç ortağıyız

Kaynak: İHA
Yahudi kökenli senatörden Biden'a mektup: Biz de bu katliamın suç ortağıyız
Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Joe Biden'a yazdığı mektupta İsrail'e yapılması planlanan 10,1 milyar dolarlık askeri yardımdan vazgeçmesini isteyerek, "Trajik bir şekilde biz de bu katliamın suç ortağıyız" ifadesine yer verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ABD'de de sivil katliamlarını protesto edenlerin sayısı giderek artıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sivil ayrımı gözetmeden devam eden saldırılarına ABD'li üst düzey yetkililerden gelen tepki geliyor artıyor.

Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Joe Biden'a yazdığı mektupta, "Trajik bir şekilde, biz de bu katliamın suç ortağıyız" ifadelerini kullandı. ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Steve Cohen de, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çok ileri gittiğini belirterek, "Başkan Biden'ın, Netanyahu'nun Putin benzeri hiçbir engel tanımayan savaşıyla işi bitti” dedi.

Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, dün Biden'a yazdığı mektupta, İsrail'e yapılması beklenen 10,1 milyar dolarlık askeri yardımdan vazgeçmesi çağrısında bulunarak, İsrail'in Gazze'deki askeri müdahalesinin "kitlesel bir vahşete" dönüştüğünü ve İsrail'e "10.1 milyar dolarlık ek askeri yardım sağlamanın sorumsuzluk olacağını" belirtti.

Sanders ayrıca, "İsrail'in askeri harekatı modern tarihimizin en karanlık bölümlerinden biri olarak hatırlanacak" ifadelerini kullanarak, “Trajik bir şekilde, biz de bu katliamın suç ortağıyız" dedi.

"NETANYAHU ÇOK İLERİ GİTTİ"

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Steve Cohen de yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çok ileri gittiğini belirterek, İsrail'i ziyaret eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Netanyahu'ya "Gazze Şeridi'ne yönelik ayrım gözetmeyen bombardımanları büyük ölçüde sınırlı tutması gerektiğini ileteceğini" ifade etti.

Cohen, Netanyahu'nun bu talebe kulak asmaması halinde İsrail'in son gerçek dostu olarak nitelendirdiği ABD ve Başkan Joe Biden'ın desteğini kaybedeceğini açıklayarak, “Başkan Biden'ın, Netanyahu'nun Putin benzeri hiçbir engel tanımayan savaşıyla işi bitti” dedi.

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