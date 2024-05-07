Yahudi yerleşimciler insani yardım konvoyuna saldırdı

Kaynak: İHA
Yahudi yerleşimciler insani yardım konvoyuna saldırdı
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin Erez Sınır Kapısı’nda Gazze Şeridi’ne giden insani yardım konvoyuna saldırdığını duyurdu.

Yahudi yerleşimcilerin yaptığı bu saldırı Gazze Şeridi’ne giden insani yardım konvoyların bu hafta içinde yaptıkları ikinci saldırı oldu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan Qudah, Ürdün'den Gazze Şeridi’ne gitmekte olan insani yardım konvoyunun Erez Sınır Kapısı’nda Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradığını açıklayıp, konvoyun saldırının ardından geri dönmediğini ve yoluna devam ederek Gazze Şeridi’ne ulaştığını duyurdu.

Qudah, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin yaptığı saldırılarından İsrail’i sorumlu tuttuklarını belirtirken "Bu, işgalci bir güç olarak yasal yükümlülüklerinin ihlalini teşkil etmektedir" dedi.

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