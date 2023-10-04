Yahudiler başı açık diye kadına saldırdı. İsrail ayağa kalktı

Editör: Ersoy Özdem

Ultra Ortodoks Yahudiler, İbranice ismiyle Harediler, İsrail’de bir kadını sokakta başı açık olduğu için rahatsız ettiler. Çevredekilerin önyargılarına ve olumsuz bakışlarına maruz kalan kadın sözlü saldırılara uğradı. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Kadın, çevredekiler tarafından rahatsız edilince yanındaki köpeği, insanları korkutup kaçırdı. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

“İSRAİL İRAN GİBİ OLMAYACAK”

İsrail uzun süredir toplumsal olarak laik-antilaik çatışması yaşıyor.

İsrail'deki dinciler, Eurovision döneminde kadın şarkıcıların posterlerini dahi yırtmışlardı.

Halk öfkesini "İsrail İran gibi olmayacak" sözleriyle tepki gösterildi.

Tepki gösteren bir İsrailli ise şu ifadeleri kaydetti:

İsrail kadın haklarını ihlal eden, aşırı dinci bir rejimin kontrolü altındaki başka bir İran'a dönüşmeyecek. Haredi ultra ortodoks Yahudiler, Toplu taşımada cinsiyet ayrımını istiyor, bu bir başlangıçtı. Şimdi de bu aşırıcılar toplum içinde saçlarını örtmeyen kadınlara saldırıyor!