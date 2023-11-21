Yahudilerin sanılan ve parası verilip yere dökülen Coca Cola Anadolu Grubu'nun

İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonrası bazı kesimler yaptıkları protestolarda Coca Cola alarak yere dökmüşlerdi. Protestocular Coca Cola’ya verilen paraların İsrail’e gittiğini savunuyordu.
Ancak Coca Cola’nın Türkiye’deki satışını yapan bir Türk firması Coca Cola’nın Türkiye’deki hakları Anadolu Grubu’nda yer alıyor.
Anadolu Grubu’nun Coca Cola’nın yanı sıra çok sayıda sektörde şirketleri bulunuyor. İşte Anadolu Grubu’nun diğer markaları:
OTOMOTİV
Anadolu Isuzu
Honda Türkiye
Kia Motors
Lada
Geely
TOGG
PERAKENDE
Adel Kalemcilik
Migros
MigrosJet
Migros Sanalmarket
MigrosHemen
MigrosYemek
Macrocenter
ENERJİ
Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları
Aslancık Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş
AES Elektrik Enerjisi Toptan Satış
SOSYAL KURULUŞLAR
Anadolu Vakfı
Anadolu Efes Spor Kulübü
BİRA
Efes Pilsen