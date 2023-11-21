Yahudilerin sanılan ve parası verilip yere dökülen Coca Cola Anadolu Grubu'nun

İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonrası protesto yapanların bazılarının yollara döktüğü Coca Cola aslında Anadolu Grubu’nun. İşte Anadolu Grubu’nun diğer markaları.

Yahudilerin sanılan ve parası verilip yere dökülen Coca Cola Anadolu Grubu'nun

İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonrası bazı kesimler yaptıkları protestolarda Coca Cola alarak yere dökmüşlerdi. Protestocular Coca Cola’ya verilen paraların İsrail’e gittiğini savunuyordu.

Ancak Coca Cola’nın Türkiye’deki satışını yapan bir Türk firması Coca Cola’nın Türkiye’deki hakları Anadolu Grubu’nda yer alıyor.

Anadolu Grubu’nun Coca Cola’nın yanı sıra çok sayıda sektörde şirketleri bulunuyor. İşte Anadolu Grubu’nun diğer markaları:

OTOMOTİV

Anadolu Isuzu

Honda Türkiye

Kia Motors

Lada

Geely

TOGG

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PERAKENDE

Adel Kalemcilik

Migros

MigrosJet

Migros Sanalmarket

MigrosHemen

MigrosYemek

Macrocenter

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ENERJİ

Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları

Aslancık Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş

AES Elektrik Enerjisi Toptan Satış

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SOSYAL KURULUŞLAR

Anadolu Vakfı

Anadolu Efes Spor Kulübü

BİRA

Efes Pilsen

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