Çıplak ayaklı depremzede çocuklara photoshopla çorap giydirdi. Yazıklar olsun

Depremin 20. gününde Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl Kahramanmaraş'a gitti. Depremzedeler ile buluşan Çınkıl ziyaretinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Odatv'nin haberine göre; Çocuklara hediyeler verdiği görülen fotoğraflarda Çınkıl'ın, depremzede çocukların çıplak ayaklarına photoshopla çorap görseli yaptığı kaydedildi.

Videolarda çocukların ayaklarında çorap olmadığı görüldü ancak Çınkıl, çıplak ayaklı çocuklara photoshopla çorap 'giydirdi'.

İşte o fotoğraflar ve videolar: