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Yakalama kararı sonrası polisler Hiranur Vakfı'na geldi

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları yönünde yakalama kararı verildi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 20:22
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Yakalama kararı sonrası polisler Hiranur Vakfı'na geldi

Yakalama kararı sonrası polisler Hiranur Vakfı'na geldi
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Mahkeme, mağdur H.K.G. için ise akıl sağlığı raporu alınmasını talep etti. Karar sonrası polis, şüphelileri yakalamak için Sancaktepe'de bulunan Hiranur Vakfı'na geldi.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi. 

Ayrıca mahkeme İzmir'de bulunan mağdur H.K.G.'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasını istedi.

POLİS VAKIF BİNASINA GELDİ

Karar sonrası polis, şüphelileri yakalamak için Sancaktepe'de bulunan Hiranur Vakfı'na geldi. Ancak şüpheliler, adreste bulunamayınca polisler ayrıldı.

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