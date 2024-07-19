Yakalanacaklarını anlayınca kaçakları bırakıp kaçmaya çalıştılar

Kaynak: İHA
Yakalanacaklarını anlayınca kaçakları bırakıp kaçmaya çalıştılar

Kırklareli’nde polis ekiplerince kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı. Kaçak göçmen organizatörlerinin yakalanacaklarını anlayınca göçmenleri bırakıp, kaçmak istedikleri belirtildi.

Göçmen kaçakçılarına operasyon

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen organizatörlerine polislerden operasyon...Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri Bulgaristan sınırındaki Kofçaz'a gelen üç araba polislerce takibe alındı

Göçmen kaçak organizatörleri takip edildiklerini anlayınca, işin rengi değişti. Şoförler kaçak göçmenleri araçlardan indirip, kaçmaya başladı. Polis ve göçmen kaçakçıları arasında kovalamaca başladı. Araçlar Yeni Sanayi Sitesi içine girdi. Giriş, çıkışların kapatıldığı sanayi sitesinde araçları terk edilmiş halde buldu. Ekipler yaptığı çalışma neticesinde kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, araçlarına el konuldu.

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