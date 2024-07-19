Yakalanacaklarını anlayınca kaçakları bırakıp kaçmaya çalıştılar

Göçmen kaçakçılarına operasyon
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kaçak göçmen organizatörlerine polislerden operasyon...Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri Bulgaristan sınırındaki Kofçaz'a gelen üç araba polislerce takibe alındı
Göçmen kaçak organizatörleri takip edildiklerini anlayınca, işin rengi değişti. Şoförler kaçak göçmenleri araçlardan indirip, kaçmaya başladı. Polis ve göçmen kaçakçıları arasında kovalamaca başladı. Araçlar Yeni Sanayi Sitesi içine girdi. Giriş, çıkışların kapatıldığı sanayi sitesinde araçları terk edilmiş halde buldu. Ekipler yaptığı çalışma neticesinde kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, araçlarına el konuldu.