Yakalayıp üzerine oturdu köpekbalığı intikam aldı

Ünlü sosyal medya yayıncısı Natalie Reynolds, tatile gittiği bir grup arkadaşı ile birlikte köpekbalığı yakaladı. Reynolds, arkadaşları ile birlikte sığ suya çektiği köpekbalığının sırtına oturdu. Kick platformunda yaptığı yayınlarla bilinen fenomen, dev balığın çenesini tutarak poz verdi.
İNTİKAMINI ALDI
Köpekbalığını yakalama anlarını sosyal medyadan paylaşan ismin gönderisi kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşırken Reynolds köpekbalığının derisinden zarar gördüğünü söyledi. Köpekbalığının derisinin vücuduna zarar verdiğini dile getiren fenomen isim, "Köpekbalığının üzerine oturduğum yerde kesikler ver. Kalçam kanıyor" dedi.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri köpekbalığı istismarı olarak yorumladı.