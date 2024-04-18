Yakalayıp üzerine oturdu köpekbalığı intikam aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Yakalayıp üzerine oturdu köpekbalığı intikam aldı
Sosyal medyada yaptığı yayınlarla ünlenen Natalie Reynolds, arkadaşlarıyla birlikte yakaladığı köpekbalığının üzerine oturdu. Ancak köpekbalığı intikamını aldı.

Ünlü sosyal medya yayıncısı Natalie Reynolds, tatile gittiği bir grup arkadaşı ile birlikte köpekbalığı yakaladı. Reynolds, arkadaşları ile birlikte sığ suya çektiği köpekbalığının sırtına oturdu. Kick platformunda yaptığı yayınlarla bilinen fenomen, dev balığın çenesini tutarak poz verdi.

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İNTİKAMINI ALDI

Köpekbalığını yakalama anlarını sosyal medyadan paylaşan ismin gönderisi kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşırken Reynolds köpekbalığının derisinden zarar gördüğünü söyledi. Köpekbalığının derisinin vücuduna zarar verdiğini dile getiren fenomen isim, "Köpekbalığının üzerine oturduğum yerde kesikler ver. Kalçam kanıyor" dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri köpekbalığı istismarı olarak yorumladı.

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