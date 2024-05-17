Yakışıklı Güvenlik’e rakip çıktı: Cilveli Güvenlik

Son dönemde sosyal medyanın popüler isimleri arasında güvenlik görevlileri de var. Bunlardan en çok bilineni ‘Yakışıklı Güvenlik’ mahlasıyla bilinen Muhammet Sürmeli.

Sürmeli Tiktok, Instagram ve Youtube gibi platformlarda izlenme rekorları kırıyor.

Ayrıca müzik sektörüne de giren Sürmeli’nin çok sayıda şarkı ve klibi de bulunuyor.

Sürmeli’ye bir meslektaşı rakip oldu. Üzerinde özel güvenlik görevlisi üniforması bulunan bir vatandaş bulunduğu kulübeden video çekip, “Hırsıza cilve yapıp bölgemden uzaklaştırıyorum” notunu düştü.