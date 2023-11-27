Yakıtı biten Anadolujet uçağı Elazığ’a zorunlu iniş yaptı

Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

KAYNAK: İHA
Yakıtı biten Anadolujet uçağı Elazığ’a zorunlu iniş yaptı

Yolcuların panik dolu anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 27 Kasım 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Diyarbakır Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Anadolujet uçağı, hava şartlarından dolayı Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Yakıtı kritik seviyenin altına düşen uçak, Elazığ Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi. Yolcular, Elazığ'dan karayolu ile Diyarbakır'a gönderildi.

Yaşanan panik dolu anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolcuların 'Bismillahirrahmanirrahim' dedikleri, salavat getirdikleri ve "Uçak iniyor" diye bağırdıkları görüldü.

Olay ile ilgili açıklama yapan Anadolujet, "Ankara-Diyarbakır seferini yapan 2J311 sefer sayılı uçağımız, hava muhalefeti nedeniyle Elazığ Havalimanı'na yönlendirilmiş ve sorunsuz bir şekilde iniş yapmıştır. Yolcularımız Elazığ'dan karayolu ile Diyarbakır'a sevk edilmektedir" ifadelerini kullandı.

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