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Macar kurtarma ekibi duygulanıp otobüste hüngür hüngür ağladı.

Macar Büyükelçi Viktor Matis, Macar kurtarma ekibinin deprem bölgesine giderken yakıtlarının ve aldıkları poğaçanın parasının Türk halkı tarafından ödendiğini açıkladı. Macar kurtarma ekibi duygulanıp otobüste hüngür hüngür ağladı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:43
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Yakıtı biten Macar ekibin yakıt parasını Türk halkı ödedi

Macar kurtarma ekibi duygulanıp otobüste hüngür hüngür ağladı.
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Deprem felaketi sonrası yardıma koşan Macar ekipler 25 kişiyi kurtardı.

Macar arama kurtarma ekiplerinin büyük çabası gözler önüne serildi.

Macar Büyükelçi Viktor Matis, kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine gidişleri sırasında yaşanan bir olayı anlattı.

Matis, kurtarma ekiplerinin poğaça almak için girdikleri dükkanın sahibinin poğaçaların yarısını hediye ettiğini söyledi.

Matis, otobüsün benzini bitince benzin parasını vatandaşlardan birinin ödediğini sözlerine ekledi.

Büyükelçi Matis, “Bu asil Türk halkına yardım için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Sakalar İskitler isimli sosyal medya hesabı Büyükelçi Matis ve arama kurtarma ekibinin yaşadıklarını anlattı.

Macaristan kurtarma ekibini taşıyan otobüsün benzini bitince benzin parasını halktan biri ödemiş. Poğaça almak istedikleri dükkan sahibi, poğaçaların yarısını hediye etmiş... Büyükelçisi Viktor Matis duygulanıp; "bu asil Türk halkına yardım için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Matis’in “İncek'te az önce 19 kişilik, 🇭🇺'dan karayoluyla gelen grubumuzla konuştum. Ist'da bir istasyonda benzinlerini ödedi bir yerli. Buradaki alışverişte kolalarinin hepsini bbiriödediğini gördüm. Ben başka yerde kurabiye alırken dükkan sahibi elindeki poğaçaların yarısını verdi.” sözlerine “Şükranlarımızı sunuyoruz” cevabı verildi.

Matis’in “Yedinci ekibimiz de geliyor! Karayollarıyla gelen 19 kisi ve 2 köpekle birazdan, Tulumtaş'tan geçtiklerinde kısa kısa konuşuruz. Ayni ekipten 12 kişi, 4 köpek uçağa binmek üzere. Hedef : Kahramanmaraş. Bugün öğleden sonradan itibaren Macar ekip 156 kişi, 28 arama-kurtarma köpeği.” ifadelerine ise “Varolsun Saka torunları” cevabı verildi.

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Elin oğlu ta nerelerden kısıtlı imkanlarla gelirlerken
9.02.2023 11:53
Burada halen sen-ben kavgası var. Allah kendi siyasi çıkarları için depremzedeleri riske edenleri ve avanelerini tez zamanda çok daha beter hale getirsin inşAllah  
 
Anti-Nathalist
9.02.2023 11:51
Ulan bu yıkımları yapıp, insanlara bu acıları yaşatan kim ulan? Çık karşıma. Çık da senden hesap sorayım.  
 
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