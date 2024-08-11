Yaktın bizi Eda Erdem

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncülük maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.

Milli Takım, mücadeleyi 3-1 kaybetti ve bronz madalya alma şansını kaybetti.

Böylece, voleybolda olimpiyatlardaki ilk madalyayı kazanma şansı kaçmış oldu.

EDA ERDEM ÜZDÜ

A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, kaybedilen maçın ardından tek başına otururken görüntülendi.

Eda Erdem, bir süre tek başına oturup etrafa baktıktan sonra soyunma odasının yolunu tuttu.

Kaptana taraftarlarımızdan alkışlar eksik olmadı.

Eda Erdem ise taraftarları selamlayarak parkeden ayrıldı.

AÇIKLAMALAR YAPTI

37 yaşındaki tecrübeli voleybolcu, ''Üzücü yani, çok üzgünüm. Brezilya'yı tebrik etmemiz lazım, karar anlarında soğukkanlı kalabildiler. Uzun bir yaz oldu bizim için, bir madalya ile kapatmamız gerekiyordu ama olmadı. Takımımla ve teknik ekiple çok gurur duyuyorum. O kadar şeye rağmen mücadeleyi bırakmadık.'' ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİK MESAJI

Eda Erdem, ''Bu takımın önü çok açık. Takımda herkes kazanmayı çok istiyor ama sahada sakatlıklarımız, beraber idman yapmayışımız... Belki 'Hep aynı şeyi söylüyor' diyecekler ama takım olarak çalışmıyorsanız, maçta aynı şeyleri yapmanız çok zor. Spor böyle bir şey. Yine de tekrar söylüyorum, bence çok güzel direndik. Ciddi sakatlıklarımız oldu, tek pasörle oynadık, Elif elinden geleni yapmaya çalıştı. Burada olmak çok keyifliydi.'' sözleriyle veda sinyali verdi.