Yaktın bizi Galatasaray

Kaynak: Haber Merkezi
Yaktın bizi Galatasaray

Sarı kırmızılı takımın Young Boys yenilgisi Türkiye'yi sarstı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'de Young Boys'a 3-2 yenildi.

Ülke puanı sıralamasında rekabet halinde olduğumuz Çekya'nın Sparta Prag takımı ise Malmö'yü 2-0 yendi.

Bu sonuçlarla Sparta Prag'ın galibiyeti Çekya'nın puanını artırırken, sarı kırmızılı takımın ülke puanına katkısı olmadı.

Böylece 9. sıradaki Çekya arayı daha da açtı. Çekya'nın 36.550 puanı bulunuyor. Türkiye ise 35.300 puanla 10. sırada yer alıyor.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

1-İNGİLTERE - 89.160
2-İTALYA - 79.106
3-İSPANYA - 73.989
4-ALMANYA - 71.660
5-FRANSA - 58.093
6-HOLLANDA - 54.566
7-PORTEKİZ - 49.916
8-BELÇİKA - 43.600
9-ÇEKYA - 36.550
10-TÜRKİYE - 35.300
11-NORVEÇ 31.000

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