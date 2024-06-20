Yaktın bizi Hande Baladın

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'dan kritik sınavlar öncesi kötü bir haber daha geldi.

Milletler Ligi Final etabında Tayland'ta Polonya ile karşılaşacak olan takımımızın yıldızı Hande Baladın'ın sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıktı.

Başantrenör Daniele Santarelli, Brezilya maçında oyundan aldığı Baladın için, "Karnında bir sıkıntısı oldu. Bir şey hissetti, ben de risk almak istemedim. ‘Şanssız durumdayız, gerçek bu. Çünkü bir ilk altıya karar verdim ve sorun yaşadık. Şimdi birlikte çalışıp, kendimizi zorlayıp, takıma yardımcı olmalıyız. Hande bize denge katıyor. Hande takım için çok değerli bir oyuncu, tıpkı Zehra, tıpkı İlkin gibi" demişti.

Hande Baladın'ın yapılan kontrollerden sonra kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Tedavisi için İstanbul'a dönen Baladın'ın Paris Olimpiyat Oyunları'na yetiştirilmesine çalışılacağı ifade edildi.

