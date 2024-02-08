Yalancı bahar havasının ne kadar süreceği belli oldu. AKOM açıkladı

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Yalancı bahar havasının ne kadar süreceği belli oldu. AKOM açıkladı
İstanbul'da hava sıcaklığı 3 gündür 10 ila 15 derece arasında değişirken vatandaşlar bu hava sıcaklığının ne kadar süreceğini merak etti. Mevsim normallerinin üzerindeki bu sıcaklıkların en az 1 hafta daha süreceği ifade edildi.

İstanbul'da soğuk geçen ocak ayı sonrası gelen güneşli ve bahar havasının ortaya çıkması durumuyla herkes 'bu durum normal mi' diye sorgulamaya başladı.

Şubat ayının ilk günlerinde atkı bere takan vatandaşlar, geçtiğimiz 2-3 gün içerisinde t-shirt giymeye başladı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından İstanbul'a gelen bahar havasının ne kadar süreceği belli oldu.

AZ 1 HAFTA DAHA SÜRMESİ BEKLENİYOR

AKOM'un verilerine göre 13 Şubat'a kadar İstanbul'da hava güneşli ve açık olacağı yani bahar havasının bir hafta kadar daha süreceği ifade edildi. Bu süreçte hava sıcaklıklarının 10 ila 16 derece arasında seyredeceği açıklandı.

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13 Şubat Salı günü hava sıcaklığının 17 dereceye çıkacağı belirtildi. Akşam saatlerinde ise kısa süreli bir yağmur yağışının olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ölçümlerine göre ise, Şubat ayının 3. haftasında da hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği belirtiliyor.

Şubat ayının 4'üncü haftasında da hava sıcaklığının mevsim normallerinin ortalama 2 derece üzerinde olacağı belirtiliyor.

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