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Müjde 8,78 milyar dolarlık faturamız oldu. Yalanlara inanmayın gerçek bu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı: Şubatta cari işlemler hesabı 8,78 milyar açık verdi. Bu açık hem de ekonomistlerin beklentilerinin çok üstünde gerçekleşti.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 11:30
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Yalanlara inanmayın gerçek bu. Müjde 8,78 milyar dolarlık faturamız oldu

Müjde 8,78 milyar dolarlık faturamız oldu. Yalanlara inanmayın gerçek bu
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TCMB şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Buna göre, şubat ayında cari denge 8,78 milyar dolar açık verdi. Ortaya çıkan bu açık hem de ekonomistlerin değerlendirimelerinin çok üstünde gerçekleşti.Bu dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 602 milyon dolar fazla oluştu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı şubatta 10 milyar 401 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi şubatta 815 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 99 milyon dolar net giriş kaydetti.

Ocak ayında 9,85 milyar dolar cari açık kaydedilirken, tarihindeki en yüksek cari işlemler açığı gerçekleşmişti. TCMB verilerine göre ocak ayı itibariyle 12 aylık cari açık ise, 51,7 milyar dolar olmuştu.

TCMB'nin açıklamasında şu noktalar kaydedildi

"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10.401 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2.334 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.652 milyon dolar olmuştur.

Birincil gelir dengesi kalemi 815 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 99 milyon dolar net giriş kaydetmiştir.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 505 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 240 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 185 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 14 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1.158 milyon dolar net kullanım yapmıştır.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 80 milyon dolar net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 109 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 381 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 272 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet 222 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 1.124 milyon dolar ve 338 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 4.677 milyon dolar net azalış olmuştur."

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