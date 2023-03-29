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Yalçın Koşukavak'tan flaş zemin açıklaması

Rizespor mağlubiyeti sonrası Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, flaş açıklamalarda bulundu. Koşukavak, hava koşulları nedeniyle kötüleşen zemini eleştirdi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 19:52
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Yalçın Koşukavak'tan flaş açıklamalar

Yalçın Koşukavak'tan flaş zemin açıklaması
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Çaykur Rizespor'a 4-2 yenilen Manisa FK'nın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, yenilgi sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"BU KADAR KÖTÜ OLACAĞINI TAHMİN ETMEMİŞTİM"
Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, son dört maçını kazanan güçlü bir takıma karşı oynadıklarını kaydetti.
Rize'nin zor bir deplasman olduğuna ifade eden Koşukavak, "Yağışlı bir havada oynayıp ikili mücadelesinin bol olacağını biliyorduk. Zeminin bu kadar kötü olacağını tahmin etmemiştim. Zemin çok ağırlaştı. Saha şartları böyle olunca oyun ikili mücadeleye döndü." şeklinde konuştu.

"MAÇ BİZDEN UZAKLAŞTI"
Koşukavak, Rizespor'un kuvvetli oyuncuları olduğunu kaydederek, "Bireysel çok top kaybedip, hata yaptık. Böyle zor saha şartlarında fiziksel olarak rakibin bazı üstünlükleri vardı. Bireysel hatalarla maç bizden uzaklaştı." ifadelerini kullandı. (AA)

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