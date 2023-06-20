Yalı Çapkını aşıklarının tatil kaçamağı ifşa oldu

Her defasında aşk iddialarını yalanlayan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı.

Yalı Çapkını aşıklarının tatil kaçamağı ifşa oldu

Snob Magazin'in haberine göre; Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkı belgelendi.

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Reyting rekorları kıran dizide Seyran ile Ferit karakterini canlandıran ikilinin, Dalaman Havalimanı'nda sarmaş dolaş görüntülendiği iddia edildi.

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İkilinin, baş başa Mavi Tur'a da çıktığı iddia edildi. Saraçoğlu ve Demir'in önümüzdeki günlerde sosyal medyadan aşklarını ilan edeceği söyleniyor.

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Çift, son dönemde çıkan aşk iddialarını sürekli yalanlıyordu.

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