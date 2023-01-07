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Afra Saraçoğlu'nun aylık kazancı ortaya çıktı

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle ekranlara dönen güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun , aylık kazancı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 08:36
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Yalı Çapkını dizisinin güzel yıldızı Afra Saraçoğlu'nun aylık geliri ortaya çıktı

Afra Saraçoğlu'nun aylık kazancı ortaya çıktı
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Yalı Çapkını dizisiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz haftalarda 4 yıldır birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu sevgilisi Mert Yazıcı ile yollarını ayırmıştı.

Özel hayatı ve kariyeriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinden bölüm başı aldığı öne sürülen ücret dudak uçuklattı.

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinden bölüm başı 100 bin TL kazanan Saraçoğlu'nun aylık kazancının 400 bin TL'yi olduğu öğrenildi.

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Öz'ün Pamir
7.01.2023 09:22
Afra Saracoğlu'ndan çok dizinin televizyona bölümde ne kadar kazandırdığı ve bölüm başı yapımcılara ne kadar ödendiğini de bilmeliyiz bir kıyas yapabilmek için .  
 
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