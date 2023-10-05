Yalı Çapkını yıldızlarının 'otobüs pozu' sosyal medyayı salladı

Her Cuma Star ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle haftaya damga vuran Yalı Çapkını dizisinin ikinci sezonuna katılan isimlerden biri de Taro Emir Tekin olmuştu.

Dizide Halis Ağa’nın torunu Kaya’ya hayat veren oyuncunun, dizide Mert Ramazan Demir'ın canlandırdığı Ferit'le rol gereği arası iyi olmasa da, set dışında iki oyuncu dost oldu. Sık sık birlikte görüntülenen ikiliden Taro Emir Tekin rol arkadaşıyla yeni bir paylaşım yaptı.

Dizide birbirini sevmeyen ikilinin pozu sosyal medyada gündem oldu.

