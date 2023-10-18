Yalı Çapkını’nda ortalık karışacak. İki isim geri dönüyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'na ortalığı karıştıracak iki isim birden dönüyor. İlk sezonun sonunda kadrodan ayrılan Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam yeniden kadroya dahil oluyor.

YURT DIŞINDAN DÖNÜYORLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OGM Pictures imzalı dizide tansiyon düşmek bilmiyor.

Geçen sezon diziye Pelin karakteriyle damga vuran başarılı oyuncu Buçe Buse Kahraman ile annesi Zerrin'e hayat veren Toprak Sağlam geçen sezon veda ettikleri diziye geri dönüyor. Yurt dışına gitmiş gibi gösterilen Pelin ile annesinin diziye nasıl bir hikayeyle döneceği ise henüz bilinmiyor.

