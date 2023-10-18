Yalı Çapkını’nda ortalık karışacak. İki isim geri dönüyor

Yalı Çapkını dizisine geçen sezon veda eden Pelin karakterini oynayan Buçe Buse Kahraman ve annesini canlandıran Toprak Sağlam diziye geri dönüyor.

Yalı Çapkını’nda ortalık karışacak. İki isim geri dönüyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'na ortalığı karıştıracak iki isim birden dönüyor. İlk sezonun sonunda kadrodan ayrılan Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam yeniden kadroya dahil oluyor.

snapinsta-app-344783745-639363608006627-6419195537113849110-n-1080-1024x662.jpg

YURT DIŞINDAN DÖNÜYORLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OGM Pictures imzalı dizide tansiyon düşmek bilmiyor.

buce-buse-kahraman-ve-toprak-saglam-yali-capkini-16440535-7664-m.jpg

Geçen sezon diziye Pelin karakteriyle damga vuran başarılı oyuncu Buçe Buse Kahraman ile annesi Zerrin'e hayat veren Toprak Sağlam geçen sezon veda ettikleri diziye geri dönüyor. Yurt dışına gitmiş gibi gösterilen Pelin ile annesinin diziye nasıl bir hikayeyle döneceği ise henüz bilinmiyor.

İlgili Haberler
Yalı Çapkını'nın oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın aşkı ortaya çıktı
Yalı Çapkını dizisinde o sahneye tepki yağdı! İzleyiciler isyan etti
Yalı Çapkını yıldızlarının 'otobüs pozu' sosyal medyayı salladı
Yalı Çapkını'na tepki yağdı. Fragmandaki sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Öne Çıkanlar
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Son Haberler
Eşi Elif'i bıçaklayarak öldüren sanığa 'cezai ehliyeti tam' raporu Gündem
Eşi Elif'i bıçaklayarak öldüren sanığa 'cezai ehliyeti tam' raporu
MİT ve Emniyet'ten kritik operasyon! PKK'lı Şirin Tokpınar İstanbul yakalandı Gündem
MİT ve Emniyet'ten kritik operasyon! PKK'lı Şirin Tokpınar İstanbul yakalandı
Hentbolda Türkiye Kupası birinci tur kuraları çekildi Spor
Hentbolda Türkiye Kupası birinci tur kuraları çekildi
Bakan Fidan'dan Müslüman ülkelere çağrı: Ertelemenin bedeli olacak Siyaset
Bakan Fidan'dan Müslüman ülkelere çağrı: Ertelemenin bedeli olacak
Galatasaray rakibini 3-2 mağlup etti Spor
Galatasaray rakibini 3-2 mağlup etti
AKP'li meclis üyesi Hitler'e rahmet okudu: Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır Gündem
AKP'li meclis üyesi Hitler'e rahmet okudu: Dünya Yahudilerden temizlendikten sonra barışa ve huzura kavuşacaktır
Yalova’da beton mikseri otomobille çarpıştı: 2 yaralı Gündem
Yalova’da beton mikseri otomobille çarpıştı: 2 yaralı