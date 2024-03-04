Yalı Çapkını’nda seyircileri üzen gelişme! Ayrılık iddiası gerçek çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Yalı Çapkını’nda seyircileri üzen gelişme! Ayrılık iddiası gerçek çıktı
Dizide, Pelin'in yalanlarının açığa çıkmasından sonra herkes Ferit ve Seyran yeniden birleşecek sanıyordu. Beklenen gerçekleşmedi ve ikili sonsuza kadar ayrılıyor.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını, 60. bölümü ile bu akşam Star’da ekrana gelecek.

Bu akşam ekranlara gelecek Yalı Çapkını’nın yeni bölümünün konusu da ortaya çıktı.

Dizidoktoru.com'un hazırladığı habere göre; Bu akşam izleyicilerle buluşacak yeni bölümde olacaklar da belli oldu.

yali-capkininin-feriti-ve-seyrani-bakin-aslinda-kim-olacakmis-b51f5945.jpg

İŞTE YAŞANACAKLAR

Seyran'ın Akın ile bir birlikteliğin başlangıcında olduğunu öğrenen Ferit, bu ilişkiye inanmak istemez. Babasının manipülasyonlarına maruz kalan Seyran, içinde bulunduğu sıkıntılı durumu aşmak için mücadele etmeyi sürdürür. Cezaevinde zor zamanlar geçiren Orhan, Halis Ağa'dan umduğu desteği göremediği için kendini terk edilmiş hisseder. Babasına yardımcı olmak isteyen Ferit çözümler aramaya devam eder. Ökkeş tarafından tehdit edilen Seyran, Orhan'ın hayatını kurtarmanın sadece bir yolu olduğu hakikatiyle karşı karşıya gelir ve Ferit'i kendinden uzaklaştırabilmek için Suna'dan yardımcı olmasını ister. Seyran ile yeni bir sayfa açmak isteyen Ferit, tüm umutlarını yıkacak bir an yaşar.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve başrolde olduğu dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlenirken, dizinin senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

1869.jpg​​​​​​​

Son Haberler
Eser Yenenler Mete Gazoz'a 'Ok atarken neden kekelemiyorsun' diye sordu. Mete Gazoz Eser Yenenler'e kapak yaptı Spor
Eser Yenenler Mete Gazoz'a 'Ok atarken neden kekelemiyorsun' diye sordu. Mete Gazoz Eser Yenenler'e kapak yaptı
Son dakika... Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor Gündem
Son dakika... Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor
Bursaspor uyardı. Mayıs ayına tarih verdi Spor
Bursaspor uyardı. Mayıs ayına tarih verdi
Balıkesir’de 3 zehir taciri kıskıvrak yakalandı Yerel Haberler
Balıkesir’de 3 zehir taciri kıskıvrak yakalandı
Astıma iyi gelen besinler hangileridir Sağlık
Astıma iyi gelen besinler hangileridir
Süper Kupa maçı öncesi Şanlıurfa'da büyük hareketlilik. Statta ilave tedbir alınıyor Spor
Süper Kupa maçı öncesi Şanlıurfa'da büyük hareketlilik. Statta ilave tedbir alınıyor
A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası kura çekimindeki rakipleri belli oldu Spor
A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası kura çekimindeki rakipleri belli oldu