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Yalı Çapkını'nın kadrosuna iki sürpriz isim dahil oldu

Star TV'de yayınlanan ve başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisine iki yeni oyuncu dahil oldu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 17:02
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Yalı Çapkını'nın kadrosuna iki sürpriz isim katıldı

Yalı Çapkını'nın kadrosuna iki sürpriz isim dahil oldu
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Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara vermişti.

Dizinin son bölümüne Seyran'ın Pelin'i evden kovması damga vurmuştu. Yeni bölümde Seyran ile Pelin yeniden karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
OGM Pictures imzalı dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

İKİ İSİM DAHİL OLACAK

Dizinin yeni bölümüne ise iki sürpriz ismin dahil olacağı açıklandı.

Mucize Doktor, Aziz ve Karadayı gibi yapımlarla tanınan Cenan Çamyurdu, Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde rol alacak.

Diziye dahil olacak diğer isim Uğur Demirpehlivan olacak. Oyuncu, Kuzey Yıldızı, Ege'nin Hamsisi ve Çilek Kokusu gibi yapımlarla tanınıyor.

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