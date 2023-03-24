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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun sahur pozu şoke etti! 10 yıl önceki halini paylaştı

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun 10 yıl önceki paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. 2013 yılında “Sahurda ben” yazısı ile beraber fotoğrafını paylaşan Saraçoğlu, bu paylaşımın çok gündem olmasına kayıtsız kalamadı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 15:29
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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun sahur pozu gündem oldu

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’nun sahur pozu şoke etti! 10 yıl önceki halini paylaştı
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Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir ile başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun eski hali sosyal medyada gündem oldu.

2013 yılında "Sahurda ben" yazısı ile fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu bu fotoğrafın gündem olmasının ardından Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Yemek masasında bir fotoğrafını yayınlayan Saraçoğlu "İftarda ben" notunu düştü. 25 yaşındaki ünlü ismin paylaşımına takipçileri "Bir insan hep mi bu kadar güzel olur", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.
 

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