Yalı Çapkını'nın Talih'inden manidar paylaşım. Apar topar diziden çıktı

Yalı Çapkını dizisine yeni sezonda dahil olan Cemre Gümeli apar topar diziden ayrılmıştı. Ünlü isim konu ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yalı Çapkını'nın Talih'inden manidar paylaşım. Apar topar diziden çıktı

Yüz Yıllık Mucize dizisinde güzelliği ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Cemre Gümeli en son Yalı Çapkını dizisinde rol almıştı. Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği Ferit’in fizyoterapisti Talih’e hayat veren Gümeli aniden diziden çıktı.

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"HER ŞEY DİLEDİĞİMİZ GİBİ GİTMEYEBİLİYOR"

"Son birkaç gündür kafalarda oluşan soru işaretlerini gidermek adına sizlere durumu açıklama gereği duydum" diyen Gümeli açıklamasında "Yaptığımız iş birçok değişkene bağlı olduğu için maalesef her zaman her şey planladığımız ve dilediğimiz gibi gitmeyebiliyor.

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"BU DURUMLA BU SEFER BEN KARŞILAŞMIŞ OLDUM"

Zaman zaman başka meslektaşlarımın da yaşadığı bu durumla bu sefer ben karşılaşmış oldum. Sezon başında büyük bir heyecanla ve istekle dahil olduğum Yalı Çapkını'nın kadrosundan ayrılmış bulunmaktayım." cümlelerine yer verdi.

Güzel oyuncu "Sevgili Yalı Çapkını ekibine birlikte çalıştığımız keyifli süreç için teşekkür ediyorum. Seyircimize de kısa süre için de olsa beni izledikleri ve yorumlarını esirgemedikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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