Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan özel hayat itirafı

Yalı Çapkını dizisinin Seyran’ı Afra Saraçoğlu Harper's Bazaar Türkiye'ye çok özel açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu’ndan özel hayat itirafı

Yalı Çapkını’nın yıldızları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

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Birliktelikleri tekne tatiliyle ortaya çıkan çift, sarmaş dolaş görüntülenmiş, o kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ancak gözde ikiliden kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti.

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Afra Saraçoğlu doğum günü için düzenlediği parti öncesinde yaptığı açıklamasında Mert Ramazan Demir'den ayrıldığını “Bu konu gerçekten çok fazla gündem olmaya başladı. Ben artık bu konuyla ilgilenmek istemiyorum. Biz sadece iş arkadaşıyız. Onunla özel bir birlikteliğimiz yok" sözleriyle duyurmuştu.

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Afra Saraçoğlu Harper's Bazaar Türkiye'ye çok özel açıklamalarda bulundu.

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Afra Saraçoğlu "Özel hayatımı sosyal medya çok nadir paylaşmaya özen gösteriyorum. Çünkü insanlar hayatımın içine ne kadar dahil olursa, canlandırdığım karakterin büyüsünün bozulduğuna inanıyorum" dedi.

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