Yalın'ın kuzeni Selin Yalın'ın sır ölümü kaza değilmiş Adli Tıp Raporu çıktı

40 yaşındaki estetisyen Selin Yalın'ın Kartal'daki lüks rezidansında ölümünün ardından gözaltına alınan sevgilisi Ömer Öktem önce olayın kaza olduğunu söylemiş sonra ifadesini değiştirerek Selin Yalın'ın intihar ettiğini savunmuştu. Ancak gerçek adli tıp raporu ile ortaya çıktı.

Sevilen şarkıcı Yalın’ın kuzeni Selin Yalın, müteahhit sevgilisi 47 yaşındaki Ömer Öktem ile birlikteyken vurularak hayatını yitirmişti. Olayın ardından Ömer Öktem, Selin Yalın'ın ailesini arayarak kızlarının intihar ettiğini söylemişti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ömer Öktem’i gözaltına almıştı. Ömer Öktem, ilk ifadesinde silahı oturdukları yere koyarken birden ateş aldığını ve kaza sonucu kurşunun Selin Yalın'a isabet ettiğini söylemişti.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

İlk ifadesinde olayın kaza olduğunu söyleyen Ömer Ökten müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktığında polise verdiği ifadesinde yaptığı 'kaza' savunmasını 'intihar' savunmasına çevirmişti.

OLAY ANINI ANLATTI

Ömer Öktem, mahkeme sırasında olay anını "Ölsem de kurtulsam' gibi şeyler söylüyordu. Sehpanın üzerinde silahım vardı. Silahı alıp şarjörü çıkardım. Mermileri koltuğun üstüne attım. Silahı sehpanın üzerine bırakıp 'Artık ne yapabilirsin' dedim. Silahı eline alıp kafasına dayadı. Engel olmaya çalışırken bir anda silah ateşlendi" sözleri ile anlatmıştı.

ADLİ TIP SAVUNMASINI ÇÜRÜTTÜ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Ömer Öktem'in ‘kazaydı’ ifadesini Adli Tıp Kurumu raporu ile çürütüldü. Adli Tıp, atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığını belirlediği raporu inceleyen savcılık da "Atış mesafesi, kullanılan silahın niteliği, yaralanma bölgesi dikkate alındığında şüphelinin öldürme kastıyla hareket ettiğinin kabulü gerekir" sonucuna vardı.

"İNTİHAR EDECEK KİŞİ TATİL PLANI YAPMAZ"

Selin Yalın'ın ablası ise kardeşinin asla intihar edecek birisi olmadığını söyleyerek "İntihar edecek birisi geleceğe yönelik planlar yapmaz. Kardeşim hayat doluydu, 3 gün sonra Sapanca'ya tatile gidecekti. Hayallerimiz vardı" diyerek intihar iddiasının gerçek olamayacağını savundu.