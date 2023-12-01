Yalnızlığın çaresi bulundu. Önerilen formül herkesi şaşırtacak

Yalnızlık artık sadece bireysel değil toplumsal bir sorun. Psikolojik hastalıkların bazıları ise yalnızlarda daha fazla görülüyor. Peki yalnızlığın ilacı ne? Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Gül Eryılmaz açıkladı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Yalnızlığın çaresi bulundu. Önerilen formül herkesi şaşırtacak

Cumhuriyet'in haberine göre; Yalnızlığın ‘hoş olmayan öznel psikolojik durum’ olarak tanımlandığını dile getiren uzmanlar, literatürde de duygusal, toplumsal, kronik, geçici ve kültürel gibi tiplerinin tanımlandığını söylüyor.

Depresyon, anksiyete bozuklukları gibi psikolojik hastalıkların yalnızlarda daha fazla olduğunu kaydeden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Gül Eryılmaz, “Elimizdeki teknolojik dünya ile kurulan ilişkinin bizi yalnızlaştırdığı bu çağda dijital detoks yapılmasında, sosyal gruplara dahil olunmasında çok fayda var.” dedi.

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Gül Eryılmaz, yalnızlığa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yalnızlığın Peplau ve Perlman tarafından ‘hoş olmayan öznel psikolojik durum’ olarak tanımlandığını kaydeden Prof. Dr. Eryılmaz, “Weiss tarafından yalnızlık, kişinin ihtiyaç duyduğu sosyal ilişkilerinin yetersiz olmasına veya var olan sosyal ilişkilerinde kişinin arzu ettiği yakınlığın, duygusallığın ve samimiyetin olmamasına gösterilen bir tepki olarak ifade ediliyor.” dedi.

Literatürde duygusal, toplumsal, kronik, geçici ve kültürel gibi yalnızlık tiplerinin tanımlandığını dile getiren Prof. Dr. Eryılmaz, “Bir kısım sosyologlar yalnızlığı kötü yalnızlık ya da tek başınalık gibi bir ayrı kategoriden bahseder. Yalnızlığın tek başınalık gibi tercih edilmeyen ve yıkıcı sonuçları olabilen bu halinin hem biyolojik hem de ciddi psikolojik yan etkileri olacaktır.” diye konuştu.

DEPRESYON VE ANKSİYETE BOZUKLUKLARI DA GÖRÜLÜYOR

Yapılan çalışmalarda depresyon, anksiyete bozuklukları gibi psikolojik hastalıkların yalnızlarda daha fazla olduğu hatta bazı kanser türlerinin de bu grupta daha fazla görüldüğünün bildirildiğini vurgulayan Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Gül Eryılmaz, şöyle devam etti:

“Yapılan bir hayvan deneyinde farenin sosyal ortamdaki beyin incelmeleri ile izole tutulduktan sonraki beyin incelemeleri arasında ciddi fark vardır. Sosyal izolasyondaki fare beyninde sinir zarlarında olgunlaşma sürecinde bozulma ortaya çıkmıştır.

DİJİTAL DETOKS…

Bu nedenle yalnızlık sadece bireysel değil bu dijital çağda toplumsal bir sorun olarak görülmelidir. Elimizdeki teknolojik dünya ile kurulan ilişkinin bizi yalnızlaştırdığı bu çağda dijital detoks yapılmasında, sosyal gruplara dahil olunmasında çok fayda var.”

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