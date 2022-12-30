30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yalova'da deprem

Merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 13:44
Takip Et

Yalova Çınarcık'ta deprem oldu

Yalova'da deprem
+
Aa
-

Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 5.4 km derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z kuşağı kararını verdi
1
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
2
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
3
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
4
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
5
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
6
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿EYT'lilerle ilgili dikkat çeken anket
7
﻿EYT'lilerle ilgili dikkat çeken anket
﻿EYT'lilerle ilgili dikkat çeken anket
﻿İDOB "Yeni Yıl Konseri" ile 2022'ye veda etti
﻿İDOB
﻿İDOB "Yeni Yıl Konseri" ile 2022'ye veda etti
﻿Can Dündar arananlar listesine alındı
﻿Can Dündar arananlar listesine alındı
﻿Can Dündar arananlar listesine alındı
﻿İstanbul Enerji geçici işçi alacak
﻿İstanbul Enerji geçici işçi alacak
﻿İstanbul Enerji geçici işçi alacak
﻿Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşçi alımı sonuçları açıklandı 
﻿Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşçi alımı sonuçları açıklandı 
﻿Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşçi alımı sonuçları açıklandı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.