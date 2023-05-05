Yalova eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı davada karar

Yalova Belediyesi'ndeki "zimmet" soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman'ın, yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı verildi. Mahkeme heyeti, hapis cezasını 3 bin lira para cezasına çevirdi.

Yalova eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı davada karar

İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmasının ardından milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile 5 kişinin yargılandığı "taziye evi yapımında usulsüzlük" davasında karar açıklandı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, dönemin fen işleri müdürlüğü görevini yürüten ve bir süre belediye başkan yardımcılığı yapan Hamit K, belediye personeli Türker B, Murat S, İlker Hasan K. ile taraf avukatları katıldı.

Salman ile davaya konu taziye evini inşa eden firmanın yetkilisi Feridun Ç. mahkeme salonuna gelmedi.

Yalova Belediyesi avukatı Adem Keskin, önceki duruşmada Salman'ın avukatlarının çekilerek yargılama süresini uzatmak istediklerini savundu ve o nedenle tekrar bir süre verilmemesini talep etti.

Vekilliğini yeni aldığını belirten Salman'ın avukatı, dosyayı henüz inceleyemediğini belirterek mahkemeden ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı, 4, 5, 6 ve 7. celselerde adil yargılama amacıyla istenilen ek süre taleplerini kabul ettikleri nedeniyle bu talebi reddetti.

PARA CEZASINA ÇEVİRDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Salman'a "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan verdiği 3 yıl hapis cezasını sanığın sabıkasız oluşu, cezanın geleceği üzerinde etkisini nazara alarak 2 yıl 6 aya, "görevi kötüye kullanma" suçundan verdiği 6 ay hapis cezasını 5 aya ardından da 3 bin lira para cezasına çevirdi.

FİRMA SAHİBİNE 2 YIL HAPİS

Hamit K, Türker B, Murat S. ve İlker Hasan K. de aynı suçlardan 2 yıl 6 ay hapis ve 3 bin lira para cezasına çarptırıldı. İhaleyi alan firma sahibi Feridun Ç. ise "resmi evrakta sahtecilik" suçundan 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

NE OLMUŞTU?

Vefa Salman, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, 15 Mart'ta ise istifa ederek CHP'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

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