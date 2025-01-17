Yalova merkezli 4 ilde kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

Kaynak: DHA
Yalova merkezli 4 ilde kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Yalova merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ile Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki Ro-Ro Gümrük Limanı üzerinden göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova merkezli Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda V.P., K.İ., E.Ç., S.B., İ.T., İ.I., M.B., E.K. ve S.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 152 adet fişek, 1 şarjör, 1 dürbün, 5 cep telefonu ele geçirildi. Yalova'ya getirilen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, M.B. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova merkezli 4 ilde kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

Yalova merkezli 4 ilde kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

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