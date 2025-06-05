Yalova merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu

Kaynak: DHA
Yalova merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu

Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçtikleri kişileri yüksek kazançlı yatırım vaadiyle kandırıp, sahte uygulamalar üzerinden dolandırmakla suçlanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

yalova-merkezli-5-ilde-siber-dolandirici-751110-221684.jpg

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, tespit ettikleri 6 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin, Ankara, Sakarya, Mersin ve Afyon'daki adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

yalova-merkezli-5-ilde-siber-dolandirici-751108-221684.jpg

Adliyeye sevk edilen F.M.K., B.Ç., Ü.K., A.A., T.A. ve C.Ö. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
ABD’den Gazze’de ateşkese veto! Skandal karara tepki yağıyor
ABD’den Gazze’de ateşkese veto! Skandal karara tepki yağıyor
Transfer görüşmeleri başladı: Messi-Ronaldo rekabeti yeniden başlayacak
Transfer görüşmeleri başladı: Messi-Ronaldo rekabeti yeniden başlayacak
Ronaldo, Almanya’yı saf dışı bıraktı: Portekiz finalde
Ronaldo, Almanya’yı saf dışı bıraktı: Portekiz finalde
Özgür Özel hakkında soruşturma!
Özgür Özel hakkında soruşturma!
Emeklinin ve Asgari Ücretlinin Alım Gücü Eriyor: Gerçek Enflasyonla Yüzleşmek
Emeklinin ve Asgari Ücretlinin Alım Gücü Eriyor: Gerçek Enflasyonla Yüzleşmek